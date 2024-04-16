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Вулкан в Исландии все еще извергает лаву, месяц спустя

Вулкан в Исландии все еще извергает лаву, месяц спустя

Огненная лава пузырится и лопается, время от времени извергая большие фонтаны из вулкана в Исландии в течение всего месяца, что является вторым по продолжительности извержением с тех пор, как вулканическая активность региона вновь пробудилась в марте 2021 года, сообщает «phys.

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