Вулкан в Исландии все еще извергает лаву, месяц спустя

Огненная лава пузырится и лопается, время от времени извергая большие фонтаны из вулкана в Исландии в течение всего месяца, что является вторым по продолжительности извержением с тех пор, как вулканическая активность региона вновь пробудилась в марте 2021 года, сообщает «phys.