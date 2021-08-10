«Печальный день для испанского футбола». Надаль — об уходе Месси из «Барселоны»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал уход из «Барселоны» нападающего Лионеля Месси. — Как футбольному болельщику, потеря такой звезды, как Лео Месси, кажется мне печальной новостью для тех, кто любит футбол и является испанцем.