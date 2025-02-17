Антироссийский шабаш в Мюнхене был в этот раз сильно встревожен совершенно провокационной речью вице-президента Вэнса.
Дмитрий Медведев: Нынешняя Европа в границах ЕС – злобная немощная старуха, которая пытается рядиться в молодую и эффектную красавицу
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МГ
Малик Гумеров
"Нынешняя Европа в границах ЕС – злобная немощная старуха, которая пытается рядиться в молодую и эффектную красавицу" - Точная характеристика самого Медведева , импотента приспособленца , холуя=холопа ! Выеб-ся сучка .... в надежде что его импортные хозяева снова смогут протолкнуть его в высокое кресло !
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4 час.
Анатолий Устимов
Со времен Петра и Екатерины?? Вовсе нет. Прибалтика, включая бОльшую часть Финляндии, была под влиянием России еще при Ярославе Мудром. Затем они подчинялись Новгороду, до прихода немцев и шведов. До середины 14 века Новгород владел больше, чем половиной Финляндии. Дальше большая часть Прибалтики вновь стала русской во время Ливонской войны и была утрачена Иваном Грозным только в последние 2-3 года этой войны. Петр не присоединил, а в очередной раз вернул Прибалтику.
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2 час.
Невидимка Невидимка
Прежде чем в ЕС лезь займись делами в России, для начала накорми нищету которую устроили русским, а потом поговорим. А тополучается как в той поговрке, что в своем глазу и бревно не видить, ав чужом соломинку разглядел. Вот так наше правительство у коготорого нет прав и легитмности начинают свом граждан лить в уши всякую хрень.
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2 час.
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