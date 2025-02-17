Дмитрий Медведев: Нынешняя Европа в границах ЕС – злобная немощная старуха, которая пытается рядиться в молодую и эффектную красавицу

МГ Малик Гумеров "Нынешняя Европа в границах ЕС – злобная немощная старуха, которая пытается рядиться в молодую и эффектную красавицу" - Точная характеристика самого Медведева , импотента приспособленца , холуя=холопа ! Выеб-ся сучка .... в надежде что его импортные хозяева снова смогут протолкнуть его в высокое кресло !

Анатолий Устимов Со времен Петра и Екатерины?? Вовсе нет. Прибалтика, включая бОльшую часть Финляндии, была под влиянием России еще при Ярославе Мудром. Затем они подчинялись Новгороду, до прихода немцев и шведов. До середины 14 века Новгород владел больше, чем половиной Финляндии. Дальше большая часть Прибалтики вновь стала русской во время Ливонской войны и была утрачена Иваном Грозным только в последние 2-3 года этой войны. Петр не присоединил, а в очередной раз вернул Прибалтику.