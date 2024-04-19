Россия призывает все стороны противостояния на Среднем Востоке к максимальной сдержанности

Москва, 18 апреля /Синьхуа/ -- Специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Богданов принял в Москве посла Государства Израиль в России Симону Гальперин по ее просьбе, обсудил с ней ситуацию на Среднем Востоке и подтвердил необходимость для всех сторон противостояния проявлять максимальную сдержанность.