И чего он улыбается?

– Сэр, он посмел сказать нам "нет"! – Джонсон, выражайтесь яснее – Билли не будет принимать участие в нашем мальчишнике, он еще не готов к грубому сексу с настоящими парнями? – Простите, сэр, вы это сейчас о чём? А, понял! Похоже, вам с утра залили не ту прошивку! Нужно срочно звать техников.