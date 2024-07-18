Ким Чен Ын: армии России и КНДР должны сыграть важную роль в защите мира

Им нужно сплотиться, чтобы сыграть важную роль в защите регионального и глобального мира Северокорейский лидер Ким Чен Ын на встрече с российской делегацией выразил поддержку и солидарность правительства и народа КНДР с проводимой Россией спецоперацией на Украине, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).