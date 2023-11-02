Gedeon Richter начала поставки в Россию аналогов зарубежных препаратов для диабетиков

Gedeon Richter начала поставлять в Россию аналоги иностранных препаратов для диабетиков. Венгерская компания таким образом пытается занять долю остановивших свою деятельность в стране западных игроков фармацевтического рынка, но конкуренцию ей составят российские производители, полагают эксперты.