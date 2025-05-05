Украинского дипломата возмутил «дрейф» Бразилии в сторону РФ

Бразилия продолжает сближаться с РФ, при этом ей нет дела до развития отношений с Украиной. Об этом в ходе интервью для «РБК-Украина» заявил постоянный представитель страны при ООН, бывший посол Киева в Бразилии Андрей Мельник.
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