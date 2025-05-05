Политика как он...
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Политика как она есть

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Украинского дипломата возмутил «дрейф» Бразилии в сторону РФ

Украинского дипломата возмутил «дрейф» Бразилии в сторону РФ

Бразилия продолжает сближаться с РФ, при этом ей нет дела до развития отношений с Украиной. Об этом в ходе интервью для «РБК-Украина» заявил постоянный представитель страны при ООН, бывший посол Киева в Бразилии Андрей Мельник.

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Комментарии
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Eduard
Все кто с Украиной,это преступники!
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