«Ваня хватит! Ваня хватит, пожалуйста!»

Подписчик ТГ-канала "Многонационал" рассказывает:«Сегодня в Химках мой сын катался на самокате со своей подругой, к его девчонке стал домогаться абу-бандит, на недовольство он отреагировал ударом в голову моему сыну.
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