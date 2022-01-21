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Четыре откровенные лжи Госдепа о России: Америке предъявили неоспоримые факты

Четыре откровенные лжи Госдепа о России: Америке предъявили неоспоримые факты

Анатолий Антонов обратил внимание на то, с какой скоростью американцы опубликовали в преддверии переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США в Женеве сразу три документа в попытке изобличить власти нашей страны и государственные СМИ.

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