Четыре откровенные лжи Госдепа о России: Америке предъявили неоспоримые факты

Анатолий Антонов обратил внимание на то, с какой скоростью американцы опубликовали в преддверии переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США в Женеве сразу три документа в попытке изобличить власти нашей страны и государственные СМИ.
Анатолий Антонов обратил внимание на то, с какой скоростью американцы опубликовали в преддверии переговоров глав внешнеполитических ведомств России и США в Женеве сразу три документа в попытке изобличить власти нашей страны и государственные СМИ.
Свежие комментарии