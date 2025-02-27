Трамп заявил о планах прекратить лидерство США в финансировании НАТО

Американский лидер Дональд Трамп 27 февраля заявил, что намерен добиться прекращения лидирующей роли Соединенных Штатов в финансировании и помощи НАТО, а также указал, что США необходимо заниматься восстановлением своих армейских складов.
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