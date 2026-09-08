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Прораб Днепропетровщины

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Зима близко: более 20% жилых домов Украины ещё не готовы к отопительному сезону - успеют ли всё подготовить?

Зима близко: более 20% жилых домов Украины ещё не готовы к отопительному сезону - успеют ли всё подготовить?

До начала отопительного сезона в Украине остаётся всё меньше времени, однако подготовка жилого фонда ещё не завершена.

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