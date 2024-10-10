Ксения Бородина испытывает психику дочерей новым романом, считает психолог

Ведущая Ксения Бородина уже три месяца находится в отношениях с блогером Николаем Сердюковым. Их связь развивается так быстро, что телеведущая успела познакомить своего избранника с детьми и даже пригласила его жить в своем загородном доме.
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