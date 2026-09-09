Синоптик Ильин: в Москве 10 сентября начнется «бабье лето»

В столице с 10 сентября начнется «бабье лето» — воздух прогреется выше +25 градусов, а тепло сохранится как минимум до конца рабочей недели.
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