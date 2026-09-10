Никита Хайкин заменён из-за травмы в перерыве матча Лиги чемпионов с «Баварией»

Вратарь норвежского клуба «Буде-Глимт» Никита Хайкин получил травму в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкой «Баварии».
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