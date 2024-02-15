Хоккеисты из Марьина завоевали бронзу турнира по хоккею на Кубок префекта ЮВАО

На ледовой арене в районе Лефортово Юго-Восточного административного округа Москвы состоялся финальный этап турнира по хоккею с шайбой среди мужчин на кубок префекта Юго-Восточного административного округа.
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