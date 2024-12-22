Смоляне недовольны установленными в регионе новогодними ёлками (фото)

Непрезентабельные, по мнению жителей Смоленской области, а также вполне красивые новогодние деревья появились на площадях райцентров и посёлков Жители региона стали активно выкладывать в социальных сетях фотографии некрасивых ёлок, которые местные власти установили в центральных частях ряда населённых пунктов Смоленской области.