Представлен первый трейлер и скриншоты многопользовательской ролевой игры RF ONLINE NEXTИздательство Netmarble и компания-разработчик Netmarble N2 представили новую информацию, кадры и скриншоты из многопользовательской ролевой игры RF ONLINE NEXT на выставке G-Star 2023, которая пройдет с сегодняшнего дня по 19 ноября в выставочном центре Busan… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.