Центр Владивостока и другие районы города освобождаются от незаконной рекламы и не только

Во Владивостоке продолжается снос незаконно объектов, сообщает PRIMPRESS. На минувшей неделе сотрудники муниципального дорожного предприятия «Содержание городских территорий» убирали металлические гаражи , самовольно установленные гражданами, а также брошенные ими машины.
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