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В Европарламенте оценили перспективы перезапуска «Северного потока – 2»

В Европарламенте оценили перспективы перезапуска «Северного потока – 2»

Газопровод «Северный поток – 2» вряд ли перезапустят в ближайшем будущем, ведь у власти в ФРГ, куда выходят его ветки, находятся русофобские политики, заявил депутат Европейского парламента от Словакии Любош Благаt.

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