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Шумер провёл закрытое совещание демократов перед голосованием по CLARITY Act

Шумер провёл закрытое совещание демократов перед голосованием по CLARITY Act

Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер 13 сентября провёл партийное совещание, посвящённое законопроекту CLARITY Act.

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