ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 199 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    Долбанутый этот Бочаров, а может- попросту вражина. Вот и будут мигранты только трахаться-рожать-маткапитал получать....Решить проблемы с...
  • Алексей Попов
    Кто ответит за смерть Пригожина и его соратников? так надо ставить вопрос!"Кто убил Пригожи...
  • Мария
    Один бандит, другие воры. Вот и разберись, кто из них прав. Не поделили барыши. Ужас один. Сволочи. Не поделили поста..."Кто убил Пригожи...

«Война может затянуться и на 10 лет, нужна новая мобилизация», – российский полковник

«Война может затянуться и на 10 лет, нужна новая мобилизация», – российский полковник

Политнавигатор Ροccия дοлжнa гοтοвитьcя κ ɜaтяжнοй вοйнe c ΗAΤΟ, пepeвοдить ϶κοнοмиκу нa вοeнныe peльcы и пpοвοдить eщё οдин ϶тaп мοбилиɜaции.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталия
Дело не только в количестве бойцов. Современная  война, это, во многом, война технологий и мозгов (Генштабов).  Побеждает тот, кто смог создать и внедрить новое, суперэффективное оружие, превосходящее разработки противника, и разработать умную  стратегию и тактику. Иначе война превращается в примитивное перемалывание  генофонда воюющих сторон. Еще Суворов сказал, что воевать надо не ЧИСЛОМ, а УМЕНИЕМ!
Ответить
10 час.
Лилия Гавриленко
Не ложат, а кладут, граматеи🤫
Ответить
5 час.
АА
Алекс Архипов
Всех мигрантов на передовую. Двойная польза.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх