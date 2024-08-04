Политнавигатор Ροccия дοлжнa гοтοвитьcя κ ɜaтяжнοй вοйнe c ΗAΤΟ, пepeвοдить ϶κοнοмиκу нa вοeнныe peльcы и пpοвοдить eщё οдин ϶тaп мοбилиɜaции.
«Война может затянуться и на 10 лет, нужна новая мобилизация», – российский полковник
Комментарии
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Наталия
Дело не только в количестве бойцов. Современная война, это, во многом, война технологий и мозгов (Генштабов). Побеждает тот, кто смог создать и внедрить новое, суперэффективное оружие, превосходящее разработки противника, и разработать умную стратегию и тактику. Иначе война превращается в примитивное перемалывание генофонда воюющих сторон. Еще Суворов сказал, что воевать надо не ЧИСЛОМ, а УМЕНИЕМ!
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10 час.
Лилия Гавриленко
Не ложат, а кладут, граматеи🤫
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5 час.
АА
Алекс Архипов
Всех мигрантов на передовую. Двойная польза.
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5 час.
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