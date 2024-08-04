«Война может затянуться и на 10 лет, нужна новая мобилизация», – российский полковник

Наталия

Дело не только в количестве бойцов. Современная война, это, во многом, война технологий и мозгов (Генштабов). Побеждает тот, кто смог создать и внедрить новое, суперэффективное оружие, превосходящее разработки противника, и разработать умную стратегию и тактику. Иначе война превращается в примитивное перемалывание генофонда воюющих сторон. Еще Суворов сказал, что воевать надо не ЧИСЛОМ, а УМЕНИЕМ!