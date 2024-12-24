Александр Дубинский, депутат Верховной рады, находящийся под стражей по обвинению в государственной измене, выразил мнение, что Владимир Зеленский является основным препятствием для достижения мира в Украине.
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