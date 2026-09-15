В Дмитрове спасатели сняли кольцо с обожжённого пальца пенсионерки

Сотрудники поисково-спасательного поста в Дмитровском округе Московской области оказали помощь 69-летней женщине, которая не могла самостоятельно снять кольцо с отёкшего пальца обожжённой руки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АЛ Американская веду...
- Петербуржцы устро...
- РКК "Энергия" раз...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым