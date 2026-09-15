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Царьград

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В Дмитрове спасатели сняли кольцо с обожжённого пальца пенсионерки

В Дмитрове спасатели сняли кольцо с обожжённого пальца пенсионерки

Сотрудники поисково-спасательного поста в Дмитровском округе Московской области оказали помощь 69-летней женщине, которая не могла самостоятельно снять кольцо с отёкшего пальца обожжённой руки.

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