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Тульские новости

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Житель Кимовска ударил знакомого ножом и затащил в квартиру

Житель Кимовска ударил знакомого ножом и затащил в квартиру

По версии следствия, 6 июня 39-летний обвиняемый и 54-летний потерпевший выпивали в парке. Между ними вспыхнула ссора, после которой обвиняемый ушёл из парка.

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