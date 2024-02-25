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Аналитик назвал «план Б» при перекрытии украинского транзита газа

Аналитик назвал «план Б» при перекрытии украинского транзита газа

При перекрытии украинского транзита на газ Россия перейдет на аукционную систему взаимоотношений. «Планом Б» будет являться полное перекрытие транзита, рассказал замглавы Института национальной энергетики, главный редактор ИнфоТЭК Александр Фролов.

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