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Актриса: Одна Родина под обстрелами – другая веселится

Актриса: Одна Родина под обстрелами – другая веселится

Политнавигатор Актриса Яна Поплавская, сын которой воюет, считает, что после начала СВО ее Родина поддерживает армию, но существует и «другая Родина».

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Очень хочется на это надеяться, что именно так все и будет!! А сейчас сочувствую вам. ДЕРЖИТЕСЬ!!... Самое что интересное...Были с мужем в центре Риги, гуляли на Бастионке, глядим, идет оголтелая толпа &quot;хоккейных фанатов&quot; (наши продули латышам в хоккей - докатились......)... Орут, что-то едят, пьют. где прошли - куча мусора из  пустых бутылок, использованных упаковок от еды и окурки сигарет... свинство ужас... И орут: &quot;Раша -  параша!! Победа - наша!!&quot;...И всякие другие оскорбления в адрес России, не буду их приводить. Нецензурно. И все орут по-русски... Я так возмутилась, в России мы так себя не ведем в отношении кого-то... Мне  даже плохо стало... А ТУТ, гляжу, идут трое русских молодых  парней с огромным российским флагом на длинном древке, как раз поперек идут этой оголтелой толпе... Я даже испугалась... Толпа ребят с флагом увидел - как бросится к ним. А ребята, быстренько намотали флаг на древко и стали быстро кружиться на месте, не подпуская  &quot;болельщиков&quot;  к себе... А тут и полиция подоспел. На удивление не промедлила... Ну и отбили парей. А они снова российский флаг развернули и гордо пошли вдоль канала, в сторону российского посольства... Так что я знаю, что русские  в  Прибалтике - СОПРОТИВЛЯЮТСЯ ПО МЕРЕ ВОЗМОЖНОСТИ... Но это было еще в 2000 году, за последующие  24 года многое в прибалтийском законодательстве изменилось в сторону ужесточения. Сейчас, скорее всего, ребят силовики бы арестовали, осудили и посадили за ношение российского флага.   Градус русофобской истерии там все возрастает. ТЯЖКО РУССКИМ ТАМ!!
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46 мин.
Natalija Osminina
Если уж в Латвии за возложение цветов на могилу павшим воинам  арестовали и уголовное дело завели, о чем говорить.. нацисты.. как и вся Европа.
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34 мин.
Катерина
Лина,  а  может  трое  парней  с  флагом  России,  были  русские  туристы?  И  может и  не  трое  их  было  где-то  рядом.   Я  помню  как  наши   болельщики  отметелили  английских  футбольных  фанатов в 2016-ом  году  в   Марселе.  И  может   рижская  полиция  не  НАШИХ  защищала,  а  своих.   По  крайней  мере,  в   Марселе  наши,  будучи  в  меньшинстве,  знатно  наваляли   англичанам.  Жаль  только,  что   попали наши ребята  в  тюрьму...
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19 мин.

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