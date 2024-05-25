Политнавигатор Актриса Яна Поплавская, сын которой воюет, считает, что после начала СВО ее Родина поддерживает армию, но существует и «другая Родина».
Актриса: Одна Родина под обстрелами – другая веселится
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Очень хочется на это надеяться, что именно так все и будет!! А сейчас сочувствую вам. ДЕРЖИТЕСЬ!!... Самое что интересное...Были с мужем в центре Риги, гуляли на Бастионке, глядим, идет оголтелая толпа "хоккейных фанатов" (наши продули латышам в хоккей - докатились......)... Орут, что-то едят, пьют. где прошли - куча мусора из пустых бутылок, использованных упаковок от еды и окурки сигарет... свинство ужас... И орут: "Раша - параша!! Победа - наша!!"...И всякие другие оскорбления в адрес России, не буду их приводить. Нецензурно. И все орут по-русски... Я так возмутилась, в России мы так себя не ведем в отношении кого-то... Мне даже плохо стало... А ТУТ, гляжу, идут трое русских молодых парней с огромным российским флагом на длинном древке, как раз поперек идут этой оголтелой толпе... Я даже испугалась... Толпа ребят с флагом увидел - как бросится к ним. А ребята, быстренько намотали флаг на древко и стали быстро кружиться на месте, не подпуская "болельщиков" к себе... А тут и полиция подоспел. На удивление не промедлила... Ну и отбили парей. А они снова российский флаг развернули и гордо пошли вдоль канала, в сторону российского посольства... Так что я знаю, что русские в Прибалтике - СОПРОТИВЛЯЮТСЯ ПО МЕРЕ ВОЗМОЖНОСТИ... Но это было еще в 2000 году, за последующие 24 года многое в прибалтийском законодательстве изменилось в сторону ужесточения. Сейчас, скорее всего, ребят силовики бы арестовали, осудили и посадили за ношение российского флага. Градус русофобской истерии там все возрастает. ТЯЖКО РУССКИМ ТАМ!!
Ответить
46 мин.
Natalija Osminina
Если уж в Латвии за возложение цветов на могилу павшим воинам арестовали и уголовное дело завели, о чем говорить.. нацисты.. как и вся Европа.
Ответить
34 мин.
Катерина
Лина, а может трое парней с флагом России, были русские туристы? И может и не трое их было где-то рядом. Я помню как наши болельщики отметелили английских футбольных фанатов в 2016-ом году в Марселе. И может рижская полиция не НАШИХ защищала, а своих. По крайней мере, в Марселе наши, будучи в меньшинстве, знатно наваляли англичанам. Жаль только, что попали наши ребята в тюрьму...
Ответить
19 мин.
Свежие комментарии