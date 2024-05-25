Актриса: Одна Родина под обстрелами – другая веселится

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лина любимцева

Очень хочется на это надеяться, что именно так все и будет!! А сейчас сочувствую вам. ДЕРЖИТЕСЬ!!... Самое что интересное...Были с мужем в центре Риги, гуляли на Бастионке, глядим, идет оголтелая толпа "хоккейных фанатов" (наши продули латышам в хоккей - докатились......)... Орут, что-то едят, пьют. где прошли - куча мусора из пустых бутылок, использованных упаковок от еды и окурки сигарет... свинство ужас... И орут: "Раша - параша!! Победа - наша!!"...И всякие другие оскорбления в адрес России, не буду их приводить. Нецензурно. И все орут по-русски... Я так возмутилась, в России мы так себя не ведем в отношении кого-то... Мне даже плохо стало... А ТУТ, гляжу, идут трое русских молодых парней с огромным российским флагом на длинном древке, как раз поперек идут этой оголтелой толпе... Я даже испугалась... Толпа ребят с флагом увидел - как бросится к ним. А ребята, быстренько намотали флаг на древко и стали быстро кружиться на месте, не подпуская "болельщиков" к себе... А тут и полиция подоспел. На удивление не промедлила... Ну и отбили парей. А они снова российский флаг развернули и гордо пошли вдоль канала, в сторону российского посольства... Так что я знаю, что русские в Прибалтике - СОПРОТИВЛЯЮТСЯ ПО МЕРЕ ВОЗМОЖНОСТИ... Но это было еще в 2000 году, за последующие 24 года многое в прибалтийском законодательстве изменилось в сторону ужесточения. Сейчас, скорее всего, ребят силовики бы арестовали, осудили и посадили за ношение российского флага. Градус русофобской истерии там все возрастает. ТЯЖКО РУССКИМ ТАМ!!