Строит из себя жертву и ревнует к чужому вниманию: 5 признаков, что вы в отношениях со скрытым нарциссом

Токсичность такого человека не так очевидна, но от этого она не менее вредна. Хоть с виду ваш партнер и кажется застенчивым и скромным, в его душе могут бушевать такие черти, что всем вокруг не поздоровится.
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