Актёр Иван Охлобыстин обвинил Аллу Пугачёву в том, что она перекрывала дорогу молодым исполнителям

Одним из таких дарований был певец SHAMAN, которого примадонна выгнала из проекта "Фактор А".Известный актёр Иван Охлобыстин накануне вспомнил о том, что до бегства многих звёзд из России, большинство молодых и талантливых исполнителей никак не могли пробиться на большую сцену из-за влиятельных личностей в шоу-бизнесе.