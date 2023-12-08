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Царьград

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Актёр Иван Охлобыстин обвинил Аллу Пугачёву в том, что она перекрывала дорогу молодым исполнителям

Актёр Иван Охлобыстин обвинил Аллу Пугачёву в том, что она перекрывала дорогу молодым исполнителям

Одним из таких дарований был певец SHAMAN, которого примадонна выгнала из проекта "Фактор А".Известный актёр Иван Охлобыстин накануне вспомнил о том, что до бегства многих звёзд из России, большинство молодых и талантливых исполнителей никак не могли пробиться на большую сцену из-за влиятельных личностей в шоу-бизнесе.

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