У берегов Севастополя учёные обнаружили морские черенки

Севастопольские учёные регулярно берут пробы грунта и исследуют толщу воды, и это не просто рутина, а важный инструмент для оценки численности разных видов морских обитателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым