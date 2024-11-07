Гастрономическая столица Китая примет фестиваль-ярмарку «Сделано в России»

Жители Чэнду, столицы провинции Сычуань (КНР), смогут оценить российские товары и ближе познакомиться с русской культурой на фестивале-ярмарке «Сделано в России», который организует Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.
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