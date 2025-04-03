Политика как он...
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Политика как она есть

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Во Франции нашли малолетнюю жертву «лечения» ртутью в XIX веке

Во Франции нашли малолетнюю жертву «лечения» ртутью в XIX веке

Группа французских археологов и антропологов из Университета Бордо Монтень и Национального института превентивных археологических исследований (Inrap) сделали шокирующе открытие при изучении ребенка в возрасте 3-4 лет, жившего в Руане в середине XIX века.

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