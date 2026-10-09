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Небензя: Киеву нужна заморозка лишь для подготовки к полномасштабной войне с РФ

Небензя: Киеву нужна заморозка лишь для подготовки к полномасштабной войне с РФ

Александр Щербак/ТАСС Киевский режим и его западные союзники не желают по-настоящему урегулировать конфликт на Украине, только его "заморозить", чтобы взять передышку.

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