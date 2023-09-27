Получен ответ на главный вопрос: Заявление Сергея Шойгу о СВО ошеломило всех

Шойгу делает ошеломляющие прогнозы на 2025 год. В ходе недавнего заседания коллегии России — Сергей Шойгу высказался крайне критично относительно стратегии определенных лидеров, которые, по его мнению, расточительно расходуют человеческие ресурсы, отправляя их на выполнение задач сомнительной ценности.
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