Шойгу делает ошеломляющие прогнозы на 2025 год. В ходе недавнего заседания коллегии России — Сергей Шойгу высказался крайне критично относительно стратегии определенных лидеров, которые, по его мнению, расточительно расходуют человеческие ресурсы, отправляя их на выполнение задач сомнительной ценности.