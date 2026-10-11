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Конфликт у ТЦК в Харькове. Что известно о столкновении с участием пенсионерки

Конфликт у ТЦК в Харькове. Что известно о столкновении с участием пенсионерки

В Харькове правоохранительные органы начали выяснять обстоятельства конфликта между сотрудниками территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) и гражданами.

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