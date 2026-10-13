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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Уджири о будущем Ирвинга в «Далласе»: «В мире есть только один Кайри, и мы верим в него»

Президент по баскетбольным операциям «Мэверикс» Масаи Уджири выразил уверенность в долгосрочных перспективах 34-летнего Кайри Ирвинга в перестраивающемся техасском клубе.

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