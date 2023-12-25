Беспорядки в Белграде назвали «майданизацией»

Исполняющий обязанности мэра Белграда Александар Шапич назвал «майданизацией» беспорядки в городе. По его мнению, именно так нужно называть попытки устроить анархию, которая приведет к ликвидации государства и народа.
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