Ночь превращается в испытание, когда тело требует отдыха, а сознание отказывается отключаться. Знакомое состояние: лежишь, считаешь оставшиеся до подъёма часы и с ужасом понимаешь, что каждая минута бодрствования крадёт завтрашние силы.