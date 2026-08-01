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Наш потерянный мир

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ЦТАК: модернизация инфраструктуры НАТО является подготовкой к войне

ЦТАК: модернизация инфраструктуры НАТО является подготовкой к войне

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) выступило с комментарием, в котором расценило планы Североатлантического альянса по модернизации топливной инфраструктуры как ускорение подготовки к войне и наращивание наступательного потенциала.

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Комментарии
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Геннадий Бережнов
Ускорение подготовки к войне и наращивание наступательного потенциала ещё не говорит о том, что они хотят повоевать! США это явно показывает, а Гейропа если хочет сдохнуть пусть попробует. Однако и она вряд ли к этому готова! ВПК делает своё дело на постоянной основе.
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