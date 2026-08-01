ЦТАК: модернизация инфраструктуры НАТО является подготовкой к войне

Геннадий Бережнов

Ускорение подготовки к войне и наращивание наступательного потенциала ещё не говорит о том, что они хотят повоевать! США это явно показывает, а Гейропа если хочет сдохнуть пусть попробует. Однако и она вряд ли к этому готова! ВПК делает своё дело на постоянной основе.