ЦТАК: модернизация инфраструктуры НАТО является подготовкой к войне

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) выступило с комментарием, в котором расценило планы Североатлантического альянса по модернизации топливной инфраструктуры как ускорение подготовки к войне и наращивание наступательного потенциала.
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