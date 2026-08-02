МИД России осудил атаку ВСУ по Запорожской АЭС

Как сообщает РИА Новости, Министерство иностранных дел России выразило решительное осуждение в связи с попыткой Вооружённых сил Украины нанести удар по периметру Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).
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