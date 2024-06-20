Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • КУАТ
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Когда инвестиции в снарядные заводы мгновенно окупаются.

Когда инвестиции в снарядные заводы мгновенно окупаются.

Шутка, конечно, но как говорится – в каждой шутке. Лёгкие сейсмические толчки зафиксированы на Японских Островах, южной оконечности Корейского полуострова, Восточное побережье США тоже явно потряхивало вчера.

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