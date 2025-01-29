Эксперт сравнил систему взносов на капремонт с финансовой пирамидой

МОСКВА, 29 января, ФедералПресс. Член комитета по предпринимательству в сфере ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин сравнил взносы на капитальный ремонт с финансовой пирамидой, так как деньги из общего фонда тратятся неравномерно.
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