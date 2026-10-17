ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев За неделю в сторону Московского региона летели 2730 беспилотников, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах, еще 534 дрона сбиты на подлете к Москве.
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