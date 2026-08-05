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Порядок, государство

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В Хабаровском крае сотрудники полиции в ходе рейдов выявили нарушения миграционного законодательства

В Хабаровском крае сотрудники полиции в ходе рейдов выявили нарушения миграционного законодательства

Сотрудники УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре при взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Хабаровскому краю проверили 42 места проживания и трудовой деятельности мигрантов: квартиры, общежития, хостелы, а также объекты строительства и торговли.

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