В Хабаровском крае сотрудники полиции в ходе рейдов выявили нарушения миграционного законодательства

Сотрудники УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре при взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Хабаровскому краю проверили 42 места проживания и трудовой деятельности мигрантов: квартиры, общежития, хостелы, а также объекты строительства и торговли.