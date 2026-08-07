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Акции Oxford Biomedica обвалились на 20% после снижения прогноза выручки на 2026 год

Акции Oxford Biomedica обвалились на 20% после снижения прогноза выручки на 2026 год

Акции британской биотехнологической компании Oxford Biomedica в пятницу потеряли около 20% после того, как производитель решений для клеточной и генной терапии ухудшил прогноз финансовых результатов на 2026 год.

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