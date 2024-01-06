Политолог Яков Кедми с прогнозами относительно года 2024

Там, в забвении, где прибывает с недавних пор некогда любимый политолог телеведущего Соловьева — Яков Кедми, из всех развлечений только прогнозы относительно Российской Федерации, ее места в мире и результатов противостояния русских «цветущему саду».
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