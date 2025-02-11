Кингисеппский машиностроительный завод завершил ремонт боевых двигателей для армии России

Их используют на различных машинах, включая БМП, БМД Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ), расположенный в Санкт-Петербурге, успешно завершил испытания крупной партии двигателей для боевой техники, предназначенных для спецоперации.
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