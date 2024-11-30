Кино: Куда пропал белокурый красавец из сериала «Исцеление любовью» после громкого успеха: Почему не даёт интервью Кирилл Бурдихин

В начале 2000-х этот актёр громко заявил о себе, снявшись в нескольких популярных сериалах. Успех Кирилла Бурдихина вовсе нельзя назвать случайным, он упорно шёл к своей цели, переехал из родного Ярославля в Москву, терпеливо ждал той самой роли, которая обратит на него внимание режиссёров.
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