Кино: Куда пропал белокурый красавец из сериала «Исцеление любовью» после громкого успеха: Почему не даёт интервью Кирилл Бурдихин

В начале 2000-х этот актёр громко заявил о себе, снявшись в нескольких популярных сериалах. Успех Кирилла Бурдихина вовсе нельзя назвать случайным, он упорно шёл к своей цели, переехал из родного Ярославля в Москву, терпеливо ждал той самой роли, которая обратит на него внимание режиссёров.