Досрочный период сдачи ОГЭ стартовал в Иркутской области

В Иркутской области начался досрочный период ОГЭ стартовал 22 апреля. Продлится он до 17 мая. На сдачу экзаменов в этом периоде записались 11 выпускников девятых классов, сообщили в министерстве образования региона.
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