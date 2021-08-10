Ученые сообщили о беспрецедентном изменении климата

Если человечество не сократит выброс парниковых газов, стихийные бедствия будут происходить все чащеКлимат всех регионов Земли продолжает меняться с беспрецедентной скоростью, некоторые изменения необратимы в течение сотен или даже тысяч лет.
Если человечество не сократит выброс парниковых газов, стихийные бедствия будут происходить все чащеКлимат всех регионов Земли продолжает меняться с беспрецедентной скоростью, некоторые изменения необратимы в течение сотен или даже тысяч лет.
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