Daily Storm

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Ученые сообщили о беспрецедентном изменении климата

Ученые сообщили о беспрецедентном изменении климата

Если человечество не сократит выброс парниковых газов, стихийные бедствия будут происходить все чащеКлимат всех регионов Земли продолжает меняться с беспрецедентной скоростью, некоторые изменения необратимы в течение сотен или даже тысяч лет.

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